Smaragd van 1,1 kilo gevonden in Zambia mvdb

31 oktober 2018

13u43

Bron: ANP 15 In Zambia is een smaragd gevonden van meer dan een kilo. Geologen ontdekten de helder groene edelsteen van 5.655 karaat in de Kagem-mijn in de provincie Copperbelt. Dat heeft het bedrijf Gemfields, dat zijn hoofdvestiging in Londen heeft, bekendgemaakt.

De edelsteen is gedoopt als ‘Leeuwen-smaragd’. Ongeslepen smaragden krijgen maar zelden een naam. Dat gebeurt alleen als ze zeer bijzonder zijn. Volgens Gemfields zijn er wereldwijd zo’n 24 bekend, de meesten met minder dan 1.000 karaat.

Het enorme kristal zal in november in Singapore worden geveild. Gemfields wilde geen prijsindicatie geven. De waarde van smaragd is veel moeilijker in te schatten dan van diamant. Tien procent van de opbrengst gaat in elk geval naar twee Zambiaanse dierenbeschermingsorganisaties, waarmee de exploitant van de mijn samenwerkt.

Prijs per karaat

Toch even ter vergelijking: in juni vorig jaar heeft een Amerikaanse juwelier op een veiling van Christie’s de ‘Rockefeller Emerald’ gekocht. Hij betaalde een recordbedrag per karaat: namelijk 305.516 dollar per karaat. De Rockefeller Emerald werd zo meteen de duurste smaragd ooit, met een waarde van 5,5 miljoen dollar. Het vorige record lag op 280.000 dollar per karaat. Als de prijs voor deze smaragd daar ergens tussen zou liggen, komt dat op 1.583.400.000 tot 1.727.692.980. 1,5 à 1,7 miljard dus... Al is deze steen natuurlijk niet verwerkt tot een draagbaar juweel.