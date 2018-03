Sluwe smokkelpoging: vliegtuigmedewerker betrapt met 4 kilo cocaïne aan zijn benen ADN

22 maart 2018

21u38

Bron: CNN 0 Een lid van het vliegtuigpersoneel van Fly Jamaica Airways zette zijn sluwe beste beentje voor om cocaïne de Verenigde Staten binnen te smokkelen, maar werd toch betrapt. “Deze vondst is een goed voorbeeld dat onze agenten altijd alert moeten blijven”, zegt Leon Hayward van de US Customs and Border Protection (CPB).

Toen de medewerker van de luchtvaartmaatschappij zaterdag arriveerde op de JFK International Airport in New York na een vlucht vanuit Montego Bay (Jamaica), werd hij geklist. Foto’s van de CPB tonen dat de steward – nog in zijn luchtvaartuniform - pakken met drugs aan zijn benen had hangen. In totaal werd 4 kilo cocaïne in beslag genomen, met een straatwaarde van 160.000 dollar.