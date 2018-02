Sluwe Nederlandse ouders stoppen zender in speelgoed van zoontje AD.nl mv

24 februari 2018

12u19

Bron: AD.nl 0 Een echtpaar uit Spijkenisse, een stad in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, is veroordeeld tot een halfjaar cel omdat ze hun uit huis geplaatste zoontje enige tijd verborgen hielden nadat ze hem hadden opgespoord met een gsm-zendertje in speelgoed.

De twee zonen (8 en 13) van het echtpaar waren na diverse gevallen van mishandeling thuis in een pleeggezin in Friesland en een gezinsvervangend tehuis in Rotterdam geplaatst. Het verblijfadres in Friesland was geheim voor de ouders, maar ze kwamen er op sluwe wijze achter door via Jeugdzorg een stuk speelgoed bij het 8-jarige jongetje te laten bezorgen waarin ze een gsm-zender hadden verstopt.



De moeder wordt door de rechtbank gezien als de bedenker van deze truc. Zij nam ook het initiatief om naar Friesland te rijden. Omstanders zagen daar dat de zoon kennelijk tegen zijn zin in de auto van het stel werd geduwd toen hij van het voetbalveld kwam. De ouders werden binnen een halfuur door de politie aangehouden.

Verborgen

De oudere zoon liep zelf weg uit het tehuis in Rotterdam. De ouders hebben hem volgens de rechtbank verborgen gehouden in België. De jongen werd aangetroffen in een appartement, nadat de politie bij de aanhouding in Friesland op een papiertje het adres in België zag staan.



Tegen de ouders was een jaar en vier maanden cel geëist. Dat de straf lager uitvalt, komt doordat de rechtbank vindt dat de moeder de kans moet hebben op termijn met haar kinderen herenigd te worden. De straf voor de man is lager omdat hij alleen maar hielp bij de plannen, die bedacht waren door de moeder.



Het echtpaar mag drie jaar lang geen contact opnemen met de kinderen, tenzij deskundigen dat wenselijk achten.