Sluiting oudste kerncentrale van Frankrijk mogelijk uitgesteld kv

31 mei 2018

19u58

Bron: Belga 0 De kerncentrale in het Franse Fessenheim, vlakbij de grenzen met Duitsland en Zwitserland, zal misschien nog blijven draaien tot de zomer van 2019. Normaal zou de oudste centrale van Frankrijk rond de jaarwisseling dicht gaan, maar de start van een nieuwe hogedrukreactor in Flamanville loopt mogelijk "meerdere maanden" vertraging op.

Uitbater EDF bereidt een verlengde levensduur van de twee reactoren in Fessenheim tot de zomer van volgend jaar voor, meldt het bedrijf in een persbericht. Franse, Duitse en Zwitserse ecologisten klagen al jaren aan dat de centrale verouderd is en in aardbevinggevoelig gebied ligt. Met zijn 41 jaar is de centrale twee jaar jonger dan de oudste reactoren in Doel.