Sluit Spanje vandaag ook voorzitster Catalaanse parlement op in gevangenis? Catalaanse parlementsleden verschijnen voor Hooggerechtshof

Bron: Belga 0 AFP Carme Forcadell bij haar aankomst aan het gerechtshof in Madrid. Het Spaanse Hooggerechtshof is deze voormiddag begonnen met het verhoor van zes separatistische leden van het Catalaanse parlement. Onder meer parlementsvoorzitter Carme Forcadell is voor de rechter in Madrid verschenen. Zij wordt mogelijk net zoals acht afgezette ministers van de Catalaanse regering na het verhoor aangehouden en opgesloten.

De zes riskeren in beschuldiging te worden gesteld van opruiing en rebellie.

Eigenlijk moesten de parlementsleden vorige week donderdag al ondervraagd worden door het Hooggerechtshof. Maar de zitting werd toen uitgesteld om de advocaten van de politici meer tijd te geven om elementen te verzamelen voor hun verdediging. De beslissing over de parlementsleden wordt later vandaag verwacht.

Vorige week waren acht gewezen Catalaanse ministers in een andere procedure voor het nationale gerechtshof in Madrid (de Audiencia Nacional) verschenen. Zij zitten nog altijd in voorlopige hechtenis. Vijf andere ex-ministers - onder wie de vroegere minister-president Carles Puigdemont - zijn naar Brussel uitgeweken. Tegen hen werd een Europees aanhoudingsbevel uitgeschreven dat volgende week vrijdag door de Raadkamer in ons land wordt behandeld.

De zaak tegen Forcadell en haar vijf collega's moet evenwel voor Hooggerechtshof komen. Dat is namelijk de enige instantie die zich mag uitspreken over mensen die parlementaire onschendbaarheid genieten.

Forcadell, zichtbaar geëmotioneerd, werd vorige week na haar terugkeer uit Madrid nog met applaus verwelkomd door haar medewerkers in het Catalaanse parlement.

