Slowakije kiest voor “intelligente quarantaine” kv

15 mei 2020

23u17

Bron: ANP 0 Wie uit het buitenland terugkeert naar Slowakije hoeft voortaan niet meer veertien dagen verplicht naar een omstreden quarantainecentrum van de staat. Het parlement stemde vandaag in met het regeringsvoorstel om als alternatief voor de “gevangenenkampen” een bewakingsapp te introduceren.

Slowaken die na een verblijf over de grens hun land weer in willen, kunnen die app op vrijwillige basis installeren op hun telefoon. Ze mogen dan de voorgeschreven twee weken in afzondering in eigen huis doorbrengen. Zodra ze hun woning verlaten gaat er bij de autoriteiten een alarmbel rinkelen. Het is de bedoeling dat deze “intelligente quarantaine” volgende week al kan ingaan, zei de conservatieve minister van Volksgezondheid Marek Krajci.

De sociaaldemocratische oppositie toonde zich fel tegenstander van deze totale overheidscontrole via het mobieltje en omschreef die als "zonder weerga in Europa". Slowakije, met 5,4 miljoen inwoners, is tot dusver bespaard gebleven in de coronacrisis. Er zijn 1480 besmettingsgevallen geregistreerd en slechts 27 patiënten overleden aan de gevolgen.