Slowaak overleden nadat buurman hem met staaf op hoofd slaat en lichaam achter auto voortsleept om te luide muziek

12 augustus 2019

Na een geschil over luide muziek heeft een man in Slowakije zijn buurman op brute wijze aangevallen en vermoord. Het incident gebeurde afgelopen weekend in het dorp Poriadie in het westen van het land, zegt een politiewoordvoerder.