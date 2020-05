Slovenië verklaart pandemie voor beëindigd en heropent grenzen KVE

15 mei 2020

11u25

Bron: Belga 38 Slovenië heeft de corona-epidemie voor beëindigd verklaard en heropent zijn grenzen, maar sommige maatregelen blijven van kracht.

"Heden heeft Slovenië de beste klinische situatie in Europa, wat ons toelaat om de pandemie voor beëindigd te verklaren", zei premier Janez Jansa .Vanaf 31 mei gaan de grenzen voor mensen uit andere landen van de Europese Unie weer open. Alleen zij die duidelijk ziekteverschijnselen vertonen en geen woon- of verblijfplaats in Slovenië hebben, kunnen worden teruggestuurd.

Quarantaineplicht vervalt

De quarantaineplicht vervalt, behalve voor mensen die van buiten de Europese Unie het land binnenkomen. De regel van 1,5 meter afstand houden, blijft gelden en mondmaskers blijven verplicht zoals in kantoren, cafés en het openbaar vervoer. Ook samenscholingen blijven verboden.



Eerder deze week had de regering al aangekondigd volgende week het merendeel van de maatregelen op te heffen. Zo mogen sommige winkelcentra en hotels tot dertig bedden heropenen.



Slovenië had op 12 maart de noodtoestand uitgeroepen vanwege het virus. De afgelopen twee weken is bij "slechts" 35 mensen het uit China afkomstige virus vastgesteld. Het kleine land van twee miljoen inwoners heeft minder dan 1.500 coronabesmettingen vastgesteld, 103 patiënten zijn aan de gevolgen bezweken. Nog zeven coronapatiënten zouden ernstig ziek in het ziekenhuis liggen.

