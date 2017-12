Slovenië en Kroatië blijven ruziën over zeegrens jv

12u05

Bron: belga 5 © Matthew Williams-Ellis/robertharding/Corbis De haven van Piran in Slovenië. Slovenië hertekent zijn zeegrens met buurland Kroatië. Als gevolg van een internationale arbitrale uitspraak neemt het Balkanland 80 procent over van de omstreden Bocht van Piran, in het noorden van de Adriatische Zee, alsook een doorgang naar de open zee. Kroatië erkent de uitspraak niet en trekt de grens verder naar het midden van de bocht.

Beide kampen hebben de politie ingeschakeld om hun posities door te drukken. De politie heeft de bescherming van de vissers in de regio op zich genomen. Een Kroatische visser getuigde op de in Zagreb gevestigde zender N1 dat hij tijdens zijn werk in het omstreden gebied werd geëscorteerd. De Sloveense politie zou enkel hebben toegekeken.

Beide buurlanden maken deel uit van de Europese Unie en de Navo. Slovenië heeft de Europese Commissie gevraagd tot inschikkelijkheid aan te sporen.