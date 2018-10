Sloveense surfer overleeft hele dag in stormachtige Adriatische Zee SVM

30 oktober 2018

22u17

Bron: Belga 0 Sportleraar Goran Jablanov (47) heeft een hele dag in een stormachtige Adriatische Zee overleefd nadat hij bij het surfen gevallen was . De Italiaanse politie redde de Sloveen vandaag in de omgeving van Trieste uit het water. Dat meldt de Kroatische openbare omroep HRT.

Hij had zich de hele tijd in de hoge golven aan zijn surfplank vastgeklampt. Die prestatie heeft -in combinatie met zijn wetsuit- zijn leven gered, aldus het Sloveense persbureau STA.

Jablanov was gisteren met een andere watersporter aan het surfen in de baai van Piran toen ze door de rukwinden allebei van hun surfplank werden geslagen. De andere man kon op eigen houtje de kust bereiken.

Jablanov bleef aanvankelijk vermist. Door de storm kon geen enkele reddingsploeg uitvaren. Pas de volgende ochtend visten de Italianen de leraar uit de Adriatische Zee, 40 kilometer vanaf het punt waar hij in het water was gevallen.