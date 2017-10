Sloveense president Borut Pahor in eerste ronde herkozen MV

19u59

Bron: Belga 0 AFP De Sloveense president Borut Pahor mag zich opmaken voor een nieuwe ambtstermijn van vijf jaar. Volgens de exitpolls van de tv-zender RTV Slovenija haalt de 53-jarige linkse kandidaat in de eerste ronde al meteen 56 procent van de stemmen, waardoor een tweede ronde overbodig lijkt te worden.

Marjan Sarec, de belangrijkste tegenkandidaat van de president, zou zich volgens de exitpolls tevreden moeten stellen met 22 procent. De zeven andere kandidaten spelen geen rol van betekenis.



Pahor, die als bijnaam "president Instagram" heeft, is er tijdens zijn eerste termijn als president in geslaagd om zich een modern imago aan te meten en spant zich in om direct contact te hebben met de bevolking. Critici en commentatoren geven hem daarom vaak de stempel van "populist". Hij heeft 40.000 Instagram-volgers en post vaak persoonlijke foto's.



Het presidentschap is in Slovenië een grotendeels ceremoniële functie.