Sloveense man kaapt stadsbus en sterft bij arrestatie FVI

05 april 2019

12u47

Bron: Belga 1 Een Sloveense man had donderdagavond in Kranj, een buitenwijk van de hoofdstad Ljubljana, een stadsbus gekaapt. Hij bedreigde de bestuurder en dreigde ermee alle passagiers te doden. Toen de politie er na een achtervolging in slaagde om de man te arresteren, zakte hij ineen en stierf ter plaatse.

De 48-jarige uit de noordelijke stad Kranj, stapte rond 21.00 uur lokale tijd op de bus in een buitenwijk van Ljubljana. Twee stops later haalde hij een schroevendraaier boven en beval hij de bestuurder om van zijn route af te wijken. Hij zei ook dat hij een pistool bij zich had en dreigde ermee alle passagiers te doden. De chauffeur gehoorzaamde, maar trok de aandacht van de politie omdat hij door een rood licht reed. Een van de passagiers aan boord belde ook om hulp.

Verschillende politieauto's zetten daarop de achtervolging in. Ze slaagden erin de bus te doen stoppen en arresteerden de kaper met geweld. De verdachte stuikte vervolgens ineen en stierf ondanks pogingen om hem nog te reanimeren. De man had geen wapens bij zich.

De motieven van de kaper waren niet meteen duidelijk.

