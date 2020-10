Slovakije scherpt coronamaatregelen gevoelig aan

11 oktober 2020

De Slovaakse premier Igor Matovic heeft vandaag strengere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in zijn land in te dammen. Zo wordt het dragen van een mondmasker vanaf donderdag verplicht in alle openbare plaatsen en mogen restaurants enkel nog afhaalmaaltijden verkopen.