Slovakije geschokt door 'racistisch geweld' tegen Filipijn die vrouwen probeerde te beschermen

IB

03 juni 2018

01u57

Bron: Belga

1

In het centrum van de Slovaakse hoofdstad Bratislava is een Filipijn zo zwaar in elkaar geslagen dat hij enkele dagen later in het ziekenhuis is overleden. Enkele belangrijke regeringsleden spraken zich dit weekend uit tegen het geweld, nadat verschillende aanwijzingen van racistische motieven waren opgedoken.