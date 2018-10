Slovakije bereid om Syrische weeskinderen op te vangen kv

06 oktober 2018

06u22

Bron: Belga 0 Slovakije zou misschien toch enkele tientallen Syrische weeskinderen kunnen opvangen. Dat verklaarde de Slovaakse premier Peter Pellegrini gisteren. Tot nu toe stond Slovakije weigerachtig tegenover het opvangen van vluchtelingen, net als bijvoorbeeld Hongarije en Polen.

In een interview in de marge van de Globsec Tatra Top geeft de Slovaakse premier toe dat zijn land voldoende rijk is om "tien, twintig of dertig kinderen" op te vangen, die zich momenteel in vluchtelingenkampen in Griekenland bevinden.

Deze kinderen vormen volgens Pellegrini immers geen bedreiging voor de Slovaakse cultuur of samenleving. "Ze zullen een Slovaakse opvoeding krijgen, onze taal en onze cultuur leren", klonk het.