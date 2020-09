Slovaakse president wil eigen expert naar België sturen om dood Chovanec te onderzoeken

10 september 2020

13u36

Bron: Slovak Spectator 18 Het is verontrustend dat de dood van de Slovaak Jozef Chovanec (38) niet beter onderzocht is, zei de Slovaakse president Zuzana Caputova tijdens een publieke verklaring. Daarom wil ze een Slovaakse expert naar ons land sturen: “Ik ben er zeker van dat dat de geloofwaardigheid van het onderzoek ten goede zal komen.”



De Slovaakse president uitte haar medeleven aan de familie van Jozef Chovanec, de man die in februari 2018 stierf na een hardhandig politieoptreden op de luchthaven van Charleroi. Verder nog zei ze bezorgd te zijn over de manier waarop België de zaak heeft aangepakt en onderzocht. “Onze betrokken instanties in België zijn vanaf het prille begin actief bezig geweest met de zaak”, aldus Caputova. Toch zou de zaak-Chovanec pas echt onderzocht worden twee jaar na zijn dood, nadat er camerabeelden waren opgedoken. “En dat is verontrustend.”

Om die reden stelt de president voor om een eigen expert naar ons land te sturen. Die zou dan deel gaan uitmaken van het Belgische onderzoeksteam.

Eerder al vroeg Slovakije aan de Europese Commissie om een eigen onderzoek te starten. Het Slovaakse parlement keurde hierover een resolutie goed. “Sowieso een blaam voor ons land”, volgens UGent-professor Hendrik Vos.