Slovaakse president overweegt vervroegde verkiezingen na moord op journalist: "Er is een grens overschreden" KVE

04 maart 2018

20u03

Bron: Belga 3 Na de dubbele moord op een onderzoeksjournalist en zijn verloofde in Slovakije vordert president Andrej Kiska een herschikking van de regering of vervroegde verkiezingen. Dat zijn twee noodzakelijke oplossingen om de huidige politieke situatie het hoofd te kunnen bieden, zei Kiska volgens het persbureau TASR vandaag in een toespraak.

Hij voegde eraan toe dat het vertrouwen van de Slovaken in de staat, de overheid en haar functionarissen en in hun vermogen om de burgers veiligheid te garanderen, hersteld moet worden. "Er is een grens overschreden en er is geen weg terug", zei Kiska. Hij kondigde aan zijn voorstel in de komende dagen met de leiders van de politieke partijen te willen bespreken.

Na de moord op journalist Jan Kuciak staan Slovaakse politici zwaar onder druk. Kuciak had een onderzoek gevoerd naar de link tussen de politiek en de welig tierende woekerhandel. Daarbij was hij mogelijk in de zogeheten Panama Papers op het spoor gekomen van bestaande banden tussen de Italiaanse maffia en Slovaakse politici en regeringsfunctionarissen.

Eind februari werd de 27-jarige Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova levenloos in hun woning aangetroffen. Ze waren volgens de politie met schoten in de borst en het hoofd afgemaakt.

Vrijdagavond hadden tienduizenden mensen in verschillende Slovaakse steden aan wakes voor Kuciak en zijn verloofde deelgenomen. De beide slachtoffers werden gisteren begraven op het kerkhof van Velka Maca, 65 kilometer ten oosten van de Slovaakse hoofdstad Bratislava.