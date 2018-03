Slovaakse president aanvaardt ontslag premier Fico na moord op journalist

14 maart 2018

De Slovaakse president Andrej Kiska heeft het ontslag aanvaard dat premier Robert Fico gisteren had aangeboden in de nasleep van de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak. Dit heeft voorzitter Bela Bugar van de centrumrechtse Hongarenpartij Most-Hid vandaag bekendgemaakt. Die formatie maakt deel uit van de driepartijencoalitie in Bratislava.