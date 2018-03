Slovaakse politie laat zeven verdachten vrij na moord op journalist die link vond tussen Italiaanse maffia en Slovaakse politici in Panama Papers SI

03 maart 2018

14u24

Bron: Belga 1 Na de dubbele moord op een onderzoeksjournalist en zijn verloofde in Slovakije heeft de politie verschillende verdachten uit voorlopige hechtenis ontslagen. Minstens zeven mensen kwamen weer op vrije voeten, bevestigde de politie zaterdag aan het Slovaakse persbureau TASR. De autoriteiten moesten hen binnen de 48 uur uit hechtenis ontslagen, indien er geen arrestatiebevel tegen hen werd uitgevaardigd. Meer commentaar wilde de politie niet kwijt. Volgens Slovaakse media gaat het om zeven Italianen, die in de marge van het moordonderzoek op journalist Jan Kuciak bij razzia's in Oost-Slovakije werden opgepakt.

De 27-jarige Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova werden zondagnacht levenloos in hun woning aangetroffen. Kuciak had onderzoekswerk verricht over de link tussen politiek en affairisme. Hij had daarbij mogelijk in de zogeheten Panama Papers banden tussen Italiaanse maffiaclans en Slovaakse politici en regeringsfunctionarissen ontdekt.

Een volgens de media opgepakte Italiaan zou naar verluidt als belangrijkste kopstuk van een vermoedelijk Italiaanse maffianetwerk in Slovakije voorkomen in de laatste, niet-afgewerkte reportage van de vermoorde journalist.

Vrijdagavond hadden tienduizenden mensen in verschillende Slovaakse steden aan rouwdemonstraties voor Kuciak en zijn verloofde deelgenomen.