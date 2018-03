Slovaakse minister van Binnenlandse Zaken stapt op na moord op journalist SVM

12 maart 2018

11u12

De Slovaakse minister van Binnenlandse Zaken stapt op na de moord vorige maand op journalist Jan Kuciak. Een partij van de regeringscoalitie, de voltallige oppositie en talrijke betogers hadden zijn ontslag geëist. Door het ontslag van Robert Kalinak kan de regering van Robert Fico de huidige crisis mogelijk overleven.

Vorige week had een Slovaakse procureur een strafklacht ingediend tegen de minister omdat die de rechtsgang belemmerd zou hebben in een vermoedelijke corruptiezaak. Volgens speciaal aanklager Vasil Spirko zaten verantwoordelijken van de politie mee in het complot.

De procureur citeerde een getuige die zou verklaard hebben dat Kalinak en ex-minister van Financiën Jan Pociatek herhaaldelijk geheime commissies zouden opgestreken hebben ter waarde van bijna 200 miljoen euro. Dat gebeurde bij openbare aanbestedingen voor informaticadiensten en -materieel voor het ministerie van Binnenlandse Zaken.

"Absurd"

Kalinak noemde de beschuldigingen eerst nog "absurd". De Slovaakse president Andrej Kiska vond ze echter"extreem ernstig", aldus woordvoerder Roman Krpelan.

Jan Kuciak werd samen met zijn verloofde vermoord. De onderzoeksjournalist zou op het punt gestaan hebben een artikel te publiceren over de vermoedelijke banden tussen Slovaakse politici en Italiaanse zakenlui die gelinkt zijn aan de maffia.