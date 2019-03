Slotaanval tegen allerlaatste IS-bolwerk in Syrië ingezet TT

01 maart 2019

18u49

Bron: Belga, Reuters 2 De Democratische Syrische Strijdkrachten (SDF), een door Koerden gedomineerde militie, hebben naar eigen zeggen in het oosten van Syrië de slotaanval ingezet op het laatste toevluchtsoord van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

"Na de evacuatie van duizenden burgers en van onze in Baghouz gevangengehouden kameraden, is de schoonmaakoperatie van het laatste bolwerk van IS om 18 uur vanavond (17 uur Belgische tijd, red.) begonnen", zo tweette woordvoerder Moestafa Bali.

De SDF belegert de jihadisten al geruime tijd in hun laatste bolwerk in Oost-Syrië, dat op de oever ligt van de rivier de Eufraat aan de Syrisch-Iraakse grens. Het slotoffensief heeft vertraging opgelopen door de aanwezigheid van duizenden burgers. Zij verscholen zich onder meer in tunnels.

De door de Koerden geleide militie haalde vrijdag nog mensen uit Baghouz. Die evacués vertelden dat zich geen burgers meer in het dorp bevinden. “En dat degenen die er nog wel zijn niet willen vertrekken’', zegt de woordvoerder, die een zware strijd verwacht. Die zal volgens hem pas eindigen als IS is uitgeschakeld en het dorp is bevrijd. "Ieder die zich nog in het gebied bevindt, wordt als vijand aanzien", zei woordvoerder Adnan Afrin van de SDF tegenover het Duitse persbureau DPA.

Gisteren had de Amerikaanse president Donald Trump gezegd dat "honderd procent" van het eertijds door IS gecontroleerd territorium is heroverd. De val van Baghouz zou een nieuwe mijlpaal zijn in de strijd tegen de terreurorganisatie. Het rijk van de jihadisten bestond enkele jaren geleden nog uit grote gebieden in Irak en Syrië.

