Slobodan Praljak: generaal en theaterdirecteur

epa - ap Slobodan Praljak wordt de rechtszaal van het Joegoslaviëtribunaal binngeleid. Enige tijd later nam hij het vergif in. Rechts: Praljak als generaal ten tijde van de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog in september 1991. Slobodan Praljak, die gisteren overleed kort nadat hij op een zitting van het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag gif innam, was een Kroatisch politicus, maar ook schrijver en regisseur. Ook leidde hij vanaf de jaren zeventig enkele theaters.

Praljak (72) werkte als elektrisch ingenieur, doorliep drie universitaire studies, en studeerde onder meer af in de filosofie, met speciale interesse in sociologie.

Tijdens de oorlog in Bosnië werkte Praljak zich snel op tot generaal in het Kroatische leger. Hij had zich in 1991 aangemeld en vocht dat jaar in de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog. Het proces tegen hem begon in 2006 en zou uiteindelijk elf jaar duren. Het Joegoslaviëtribunaal veroordeelde hem tot twintig jaar celstraf wegens onder meer moord en verkrachting.

Praljak was één van zes Bosnisch Kroatische leiders die zich, met steun van het naburige Kroatië, tegen het Bosnische leger keerde. Hun streven was de oprichting van een zelfstandige Kroatische regio binnen Bosnië, net zoals de Bosnische Serviërs deden met hulp van Servië. Praljak wou door middel van etnische zuiveringen de Bosnische moslimbevolking weg uit het ministaatje in oprichting.

De buitenproportionele vernielingen in het stadje Mostar worden aan zijn troepen toegeschreven. Dat stond bekend om zijn zestiende eeuwse, door de Ottomanen gebouwde brug, die in 1993 werd vernietigd bij een oorlogsmisdaad die uitdrukkelijk aan Praljak is toegeschreven. De brug werd met steun van de UNESCO heropgebouwd en werd in 2004 feestelijk ingehuldigd.

Praljaks dood werd gisteren gemeld nadat het hof hem net opnieuw schuldig had verklaard en de celstraf had bevestigd.

AP Slobodan Praljak poseert als generaal met een handgranaat ten tijde van de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog in september 1991.