Slinkende keizersfamilie is groot probleem voor Japan mvdb

31 december 2018

20u37

Bron: ANP 0 Met het aantreden van de nieuwe keizer Naruhito (58) neemt het aantal werkzame leden van de Japanse keizerlijke familie met twee af. De op 30 april aftredende keizer Akihito (85) en zijn vrouw keizerin Michiko (84) mogen eindelijk met pensioen en zullen geen publieke taken meer uitvoeren.

Dat betekent dat er nog maar zestien leden over zijn, van wie slechts drie troongerechtigde mannen: de nieuwe kroonprins Akishino (53), zijn zoontje Hisahito (12) en zijn oom prins Hitachi (83), een jongere broer van keizer Akihito.

Het aantal vrouwelijke leden van de keizerlijke familie zal snel afnemen want onder hen bevinden zich huwbare prinsessen, die automatisch uit het keizershuis verdwijnen wanneer ze met een burger trouwen. Prinses Mako (27), dochter van Akishino, is daarvoor de eerste kandidaat. Ze zou eigenlijk dit jaar al zijn getrouwd met Kei Komuro.

Immense druk

Het slinkende aantal actieve leden van de familie is een bron van zorg. Troonopvolging kan alleen in de mannelijke lijn en dat betekent dat er in de toekomst een immense druk komt te staan op Hisahito en zijn echtgenote. Als zij niet voor een zoon zorgen, is het keizershuis volgens de huidige regels aan zijn einde gekomen.

Dat is reden om na te denken over alternatieven, zoals het weer tot 'leven' wekken van in 1947 van het keizershuis losgemaakte zijtakken van de keizerlijke familie, of het schrappen van de uit diezelfde tijd stammende bepaling dat prinsessen uit de boot vallen wanneer ze niet binnen het keizershuis trouwen. Een mogelijkheid die gezien het tekort aan prinsen niet bestaat.



Onbespreekbaar



Ook kan worden gedacht aan een nog veel radicaler oplossing: het toestaan dat vrouwen op de troon komen, hetgeen in de 2.600 jaar lange geschiedenis van het keizershuis een enkele keer is gebeurd maar dat voor de conservatieve achterban van premier Shinzo Abe onbespreekbaar is.

Abe is sowieso tegen elke verandering of aanpassing, doch toekomstige regeringen zullen toch iets moeten verzinnen. De Japanse bevolking is al veel verder, zo blijkt uit een opiniepeiling eerder dit jaar: 83 procent van de ondervraagden had geen bezwaar tegen een vrouw op de troon.