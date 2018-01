Slimme energiemeters en een uitgekiend huisvuilophaalsysteem: hoe IS in Mosoel een stad probeerde te runnen TT

Bron: The Guardian 0 Drie jaar lang was Mosoel in handen van IS, tot Irak de stad midden vorig jaar opnieuw kon innemen en bevrijden. Drie jaar lang probeerde de terreurbeweging de tweede grootste Iraakse stad naar haar hand te zetten, via een uitgekiend bureaucratisch systeem dat alle mogelijke details van het dagelijkse leven van de inwoners probeerde te regelen.

The Guardian vertelt vandaag bij het begin van een nieuwe reportagereeks over oorlog in steden hoe IS niet alleen een geoliede oorlogsmachine was, maar dat de terreurgroepering zich ook steeds meer tot een overheid ontwikkelde, hoe brutaal en gruwelijk ze ook was.

De Britse krant kon onder andere de dagboeken inkijken van een anonieme voormalige raketwetenschapper, die drie jaar lang, van bij de val vand e stad in juni 2014, tot aan de bevrijding in juli 2017, het dagelijkse leven in de stad met de hand beschreef. "We leven als gevangenen die een lange celstraf uitzitten. Sommigen onder ons zullen buitenkomen en tientallen boeken hebben gelezen. Anderen zullen uitgeput en vernietigd zijn", zo beschrijft de man twee maanden nadat IS de controle over de stad overnam.

"Eindelijk vrede"

Nochtans leek het aan het begin van de IS-heerschappij voor de inwoners van Mosoel nog de goede kant op te gaan. De nieuwe heersers waren beleefd, haalden de wegversperringen weg en maakten een einde aan de plunderingen in de stad. "Er zijn geen autobommen, geen gevechten, geen explosies meer", zo valt te lezen in een van de vroegste bijdrages in de dagboeken. "Er is eindelijk vrede in Mosoel. Ze controleren de straten, de mensen weten niet wat ze zien. Ze laten mensen toe de stad uit te gaan, scholen onderwijzen weer de overheidscurriculums."

Azzam, een ingenieur bij het departement Energie van de stad, vertelt hoe afpersing en corruptie al sinds de Amerikaanse inval in Irak in 2003 schering en inslag was. Stadsdiensten betaalden de heersende klasse standaard acht procent smeergeld per contract. "Niemand durfde hun bevelen te negeren. Wie niet betaalde, werd ontvoerd. Elk departement was door hen geïnfiltreerd, zelfs de politie."

Na de val van Mosoel kwam IS en maakten de infiltranten zich kenbaar. Twee dagen nadat ze de stad hadden ingenomen, stelde een van Azzams collega's zich plots voor als de nieuwe chef in naam van IS. Na een week bracht IS haar eerste manifest uit, waarin de inwoners van de stad gefeliciteerd worden voor de overwinning op het regime. "Jullie zullen bij de wil van Allah het grote verschil zien tussen een seculiere overheid, die de wil en energie van haar volk onderdrukt en haar waardigheid vernietigt, en onze heerschappij, die het heilige woord als leidraad neemt."

Sigaretten werden verboden, vrouwen werd aangemaand thuis te blijven. Geleidelijk aan werden de IS-regels strenger, met de volgende twee maanden steeds nieuwe richtlijnen en bevelen, waardoor de sfeer in de stad steeds negatiever werd en de terreurbeweging steeds brutaler tegen haar eigen inwoners.

Zuiveringen

Om de controle te behouden, was een uitgekiend bureaucratisch systeem noodzakelijk. Elke inwoner, elke winkel, elke dokter, elke leraar, alles en iedereen werd geregistreerd, liefst nog volgens religie.

Daarna kwamen de zuiveringen: eerst de andere opstandelingen, die ooit nog met IS hadden meegevochten. Tientallen legerofficieren verdwenen, om nooit meer terug te keren. Een week later verschenen de eerste letters 'N' van 'Nazareen' - naar Jezus van Nazareth - op de deuren van christenen. Zij kregen de keuze: zich bekeren, een belasting betalen, of meteen vertrekken. Wie bleef, werd gecontroleerd, sommigen werden als gijzelaar ontvoerd of verkocht als seksslavin.

Eens de 'orde' in de stad hersteld, begon IS aan de uitbouw van een overheidsapparaat. Elk departement werd omgevormd tot een 'diwan' of ministerie, met aan het hoofd een emir, die weer bevelen kreeg van de kalief: Abu Bakr.

Moderne staat

Volgens Azzam was "IS wel een terroristische staat, maar ook een moderne staat". "Ze kleden zich en spraken als in de vroege islam, maar op het vlak van overheid waren ze zeer uitgekiend en beheerden ze de stad heel efficiënt. Voor zij kwamen duurde het twee maanden voor wij een elektriciteitsrekening konden uitsturen. IS vereenvoudigde dat. Handelszaken betaalden een vaste prijs, huizen kregen een slimme energiemeter om een vaste hoeveelheid elektriciteit per maand te voorzien. Niemand waagde het zijn rekening niet te betalen, want dan riskeerde je bezoek te krijgen van de religieuze politie en je hand te verliezen voor diefstal."

Hetzelfde systeem werd gebruikt bij de huisvuilophaling: elke straat kwam in handen van een lokale ophaler, iedereen kreeg een kaart waarop stond hoeveel ze moesten betalen. Regelmatig kwamen er inspecteurs de netheid van de straten controleren en kijken of iedereen wel betaald had.

Dat alles in combinatie met het schrikbewind, maakte dat de grote meerderheid van de honderdduizenden inwoners van de stad niet anders kon dan het hoofd te buigen en er het beste van te maken. "Mensen verwijten ons dat we niet weggaan", zo leest nog een van de dagboeken. "Mijn dochtertje zegt dat we naar Kirkoek moeten gaan. Misschien had ik naar haar moeten luisteren. Maar ik had zo'n schrik van de toekomst."