Slimme camera stuurt beelden door naar wildvreemden Arne Adriaenssens

27 juni 2018

17u27

Bron: BBC News Britse slimme camera-fabrikant Swann ligt onder vuur nadat hun camera's persoonlijke beelden naar de verkeerde gebruikers verzonden. Zowel het bedrijf als de Britse privacywaakhond onderzoeken de zaak.

In Groot Britanië kampt slimme camera-fabrikant Swann met een privacylek. In de afgelopen maand hebben twee gebruikers beelden toegestuurd gekregen van een andere gebruiker.

Het lek kwam aan het licht toen BBC-journaliste Louisa Lewis tijdens een avondje uit plots video’s uit een wildvreemde keuken ontving. Toen ze de camerafabrikant hierover contacteerde, kreeg ze te horen dat dit naar alle waarschijnlijkheid een alleenstaand geval was.

Dat werd ontkracht toen ook een andere gebruiker zich bij BBC News aanmeldde met een gelijkaardig verhaal. Hij kreeg videomateriaal binnen van een café enkele dorpen verderop.

Voorzichtig zijn

Swann erkent het probleem en onderzoekt hoe dit is kunnen gebeuren. Dit doen ze in samenwerking met de Britse privacywaakhond. In een eerste verklaring zeiden ze dat het waarschijnlijk om twee gebruikers gaat die eenzelfde gebruikersnaam en wachtwoord hebben gekozen. Verder onderzoek van BBC heeft uitgewezen dat dit niet het geval was.

Zowel BBC News als vooraanstaande informatici raden de gebruikers van het product aan er voorzichtig mee om te gaan tot er meer duidelijkheid is over de aard en de omvang ervan.