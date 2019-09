Sleepboot in moeilijkheden op Atlantische Oceaan IB

27 september 2019

00u00

Bron: Belga 0 Op de Atlantische Oceaan is een sleepboot met 14 bemanningsleden in moeilijkheden geraakt. De Bourbon Rhode, die onder Luxemburgse vlag vaart, bevindt zich op 1.200 zeemijl (2.222 km) van Martinique en op zo'n 60 zeemijl (111 km) ten zuidoosten van het oog van orkaan Lorenzo. Er is een reddingsoperatie gelanceerd. Dat meldt de eigenaar van de sleepboot, de Franse groep Bourbon.

"Temidden bijzonder slechte weersomstandigheden zien de 14 bemanningsleden zich geconfronteerd met een lek in het achterste gedeelte van de boot", aldus de groep.

Volgens Bourbon wordt een ander schip, de bulkcarrier SSI Excellent, omgeleid om assistentie te bieden. Verwacht wordt dat de SSI Excellent vrijdag rond 6 uur plaatselijke tijd de boot in moeilijkheden zal bereiken, twitterden de autoriteiten in Martinique. Een fregat van de marine werd eveneens in staat van paraatheid gebracht voor moest extra bijstand nodig blijken.

De Bourbon Rhode zou een veertigtal uur stand kunnen houden, luidt het. De bemanning heeft de reddingssloepen al voorbereid, maar blijft voorlopig aan boord van de sleepboot.

