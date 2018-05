Slechts tien maanden tijd had Mari nodig om 34 kilo af te vallen en haar lichaam te transformeren: dit is haar gouden tip



IB

24 mei 2018

01u40

Bron: news.com.au 0 Mari Llewellyn uit Philadelphia heeft in tien maanden een totale transformatie ondergaan. De 23-jarige Amerikaanse, die bijna haar hele leven last had van depressies en angststoornissen, lukte het eindelijk om de knop om te zetten en een gezond lichaam én een gezonde geest na te streven.

Op haar zwaarst woog Mari 111 kilo. Dat haar gewicht zo uit de hand was gelopen, had vooral te maken met de levensstijl die ze als student oppikte: ze ging nachtenlang zwaar uit, slaap schoot er vaak bij in en ze lette niet meer op haar gezondheid.

Haar veranderende uiterlijk maakte het meisje echter ongelukkig, maar het meest bezorgd was Mari over haar mentale gezondheid. Tien maanden geleden besloot ze dat het genoeg geweest was en dat ze beter voor zichzelf moest gaan zorgen. “Ik stopte met drinken en uit eten gaan. Ik veranderde m’n dieet en at alleen nog maar ‘clean’, proteïnerijk eten en koolhydraten met weinig vet”, zegt Mari. “Ook begon ik bijna dagelijks gewicht te heffen.”

Cruciale verandering

Het gewichtheffen bleek cruciaal te zijn voor Mari om haar figuur te veranderen. “Ik krijg zoveel vragen over wat ik mensen aanraad om af te vallen: cardiotraining of gewichtsheffen. Ik denk dat het wel duidelijk is met deze foto”, antwoordt ze. In elk van de beelden weeg ik 86 kilo: de linkse is vorig jaar gemaakt en de rechtse ben ik twee weken geleden.”

Het grote verschil zit hem dus niet zozeer in het gewicht, maar vooral in de spiermassa die Mari heeft opgebouwd door het gewichtheffen. “Ik ben nu bijna een jaar aan het gewichtheffen en heb hard gewerkt om mijn spiermassa te vergroten”, zegt Mari. Een logisch gevolg is dan ook dat ze een stuk sterker is, sterker dan ooit zelfs, zegt ze. Ook haar voedselinname is veranderd: “ik eet veel meer dan ik vroeger at, want een grotere spiermassa heeft meer calorieën nodig om intact te blijven. Calorieën die door het gewichtheffen weer grotendeels verbrand worden. Hoe meer spieren je hebt, hoe meer je moet eten om op gewicht te blijven, dus is het ook gemakkelijker om vet te verliezen.”

Mari wil iedereen aanmoedigen om gewicht te gaan heffen. “Je hoeft zeker geen uren aan een stuk cardio-training te doen om je ideale gewicht en figuur te bereiken. Ik raad iedereen ook aan om klein te beginnen. Maak kleine veranderingen in je dieet en trainingspatroon en vier de kleine overwinningen. Zij helpen je uiteindelijk om je grote doel te bereiken.”