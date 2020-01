Slechts één weg richting veiligheid: inwoners van Australische badplaats proberen angstvallig te evacueren AW

Bron: The Guardian 0 Het anders o zo rustige en pittoreske stadje Bendalong in Australië is gestart met een massa-evacuatie. De inwoners en toeristen hebben van de lokale brandweer het bevel gekregen om het gebied te verlaten wegens de oprukkende bosbranden. En de tijd dringt, want het ergste moet nog komen.

Bendalong, New South Wales, ligt op zo’n 200-tal kilometer van Sydney. Er staan zo’n 4.000 huisjes en nog eens 700 personen verblijven momenteel in het caravanpark. Inmiddels zit iedereen al vier dagen zonder elektriciteit. En de brandweer heeft iedereen bevolen om het gebied te verlaten. Makkelijker gezegd dan gedaan want Bendalong is slechts bereikbaar met één toegangsweg.



Het gevolg? Een ellenlange file waar geen einde aan lijkt te komen. Honderden auto’s, met surfplanken op het dak en kampeerspullen in de koffer, staan netjes op een rijtje. De inzittenden wachten ongeduldig en angstig af tot er beweging in de rij komt.

Staking van de evacuatie

De bosbranden zijn overigens niet alleen de oorzaak van de evacuatie, ze bemoeilijken die ook. Zo werd het evacueren eerder vandaag gestaakt nadat het vuur oplaaide door de hevige wind, en gesneuvelde bomen op de weg belandden. En dus zat er niets anders op voor toeristen en inwoners dan angstig af te wachten in hun auto. Sommigen probeerden wat te slapen, anderen wandelden gewoon terug naar huis vermits ze nog maar enkele meters gevorderd waren.

Inmiddels heeft de brandweer de gesneuvelde bomen van de weg verwijderd en is de rij auto’s en caravans terug in beweging gekomen.

Onheilspellende weersvoorspellingen

Dit weekend stijgt de temperatuur naar verwachting tot boven de 40 graden. Gecombineerd met harde wind levert dat een groot gevaar op voor verdere uitbreiding van de bosbranden. Tienduizenden vakantiegangers moeten maken dat ze populaire badplaatsen in het zuidoosten van Australië verlaten.