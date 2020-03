Slechts één nieuw Chinees coronageval raakte in China zelf besmet mvdb

Bron: DPA 1 In China zijn vandaag 21 nieuwe gevallen van het coronavirus bevestigd, maar slechts één van die nieuwe gevallen raakte in China zelf besmet. De twintig andere besmettingen gebeurden in het buitenland. Nooit eerder lag het aantal plaatselijke besmettingen in China zo laag.

De plaatselijke besmetting in China deed zich voor in de provincie Hubei, waar de uitbraak in december ook begon. Al sinds zondag ligt het aantal "buitenlandse" besmettingen hoger dan de Chinese. Er werden dinsdag ook dertien nieuwe overlijdens door het coronavirus gemeld.



In China zijn in totaal al 3.226 doden geteld. Er raakten 80.881 mensen besmet, van wie er 68.679 hersteld zijn. Zuid-Korea kende, na dagen van dalende cijfers, weer een lichte stijging van het aantal nieuwe gevallen: 84. Daar hebben in totaal al 8.320 mensen positief getest, en er zijn 81 mensen bezweken aan de gevolgen van het virus.

Elders in Azië neemt het aantal besmettingen forser toe. In Cambodja zijn 24 bevestigde gevallen geteld, tegenover 12 op maandag. Elf van hen woonden een islamitische bijeenkomst in Maleisië bij. Volgens het Maleisische ministerie van Gezondheid is de helft van de ruim 15.000 aanwezigen al getest. Kuala Lumpur moest dinsdag ook de eerste dode door Covid-19 bevestigen. Nog in Azië kende Pakistan een sterke toename: 130 nieuwe gevallen op één dag.

