Slechts 162 van 292.000 documenten van Trumps advocaat moeten geheim blijven kv

09 juni 2018

05u23

Bron: Reuters 0 De bezwaren van Donald Trump tegen de bevindingen van de onderzoeker die de in beslag genomen documenten van zijn advocaat onder de loep neemt, moeten openbaar gemaakt worden. Dat heeft een federale rechter in de VS beslist.

De Amerikaanse president moet zijn bezwaren openbaar indienen, beslistte rechter Kimba Wood in Manhattan vrijdag. De Trump Organization en Michael Cohen hadden gevraagd dat ze dit verzegeld zouden mogen doen. Wood stelde dat enkel documenten die "de inhoud van betwiste documenten onthullen" geheim mogen blijven.

Begin april viel de FBI binnen in het kantoor en de hotelkamer van Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen. De agenten namen grote aantallen dossiers en e-mails in beslag. Volgens Cohens advocaten gaat het om zo'n 3,7 miljoen documenten. De inval van de FBI gebeurde na een doorverwijzing van speciaal onderzoeker Robert Mueller, die onderzoekt of de Trumpcampagne in 2016 samenspande met Rusland om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Meester Barbara Jones onderzoekt de in beslag genomen documenten om te bepalen welke daarvan gevrijwaard zijn van gerechtelijke toetsing. Jones neemt enkel die documenten onder de loep die volgens Trumps advocaten, de Trump Organization en Cohen privé moeten blijven. Maandag deelde ze mee dat 162 van de 292.000 reeds doorgenomen documenten geheel of gedeeltelijk confidentieel moeten blijven. Zeven documenten waren "bijzonder persoonlijk".