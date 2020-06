Slechts 10 zwarte mensen schopten het ooit tot senator, 95 procent van Oscars ging naar blanke mensen: cijfers bewijzen diepe rassenkloof in de VS

De protesten in de VS gaan niet alleen over politiegeweld. Ze gaan ook over de status van tweederangsburgers die zwarte mensen in dat land nog altijd hebben. Nee, ze hoeven niet meer apart te gaan zitten op de bus. Maar er zijn nog altijd maar één zwarte president, tien zwarte senatoren en vier zwarte gouverneurs geweest. En ook op vlak van economie, justitie, onderwijs en gezondheid gaapt er nog een diepe kloof. Wij zetten alle cijfers op een rij en werpen vandaag een licht op politiek, cultuur en media.