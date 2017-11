Slechts 1 op de 7 Catalanen ziet onafhankelijkheid komen LB

Bron: ANP 0 EPA Een man stapt voorbije affiches waarop de vrijlating wordt geëist van acht voormalige leden van de Catalaanse regering. Slechts één op de zeven Catalanen denkt volgens een opiniepeiler dat de huidige politieke crisis tot onafhankelijkheid leidt. De peiling is vandaag in de krant La Vanguardia gepubliceerd.

De meeste ondervraagden zijn erg negatief over de ontwikkelingen; 67 procent vindt de crisis erg schadelijk voor de economie en bijna 80 procent van de ondervraagden gelooft niet dat dit uitdraait op succesvolle onderhandelingen tussen de centrale regering en de regio Catalonië.

De Spaanse regering heeft het bestuur van de autonome regio eind afgelopen maand overgenomen. Dat was nadat de separatistische regioregering van Carles Puigdemont 1 oktober een illegaal referendum over de afscheiding had gehouden en het regioparlement 27 oktober onafhankelijkheid had uitgeroepen. De regioregering is ontslagen en er komen 21 december nieuwe regionale verkiezingen.

Meer dan 2000 Catalaanse ondernemingen hebben inmiddels als gevolg van de crisis hun hoofdkantoor naar een plaats buiten Catalonië verplaatst.