Slechte reclame blijkt schot in de roos! Grootste ‘rotkat’ ter wereld heeft nieuwe thuis gevonden Karen Van Eyken

05 februari 2020

15u53

De advertentie van een dierenasiel uit de Amerikaanse staat North Carolina loog er nochtans niet om: Perdita was de grootste rotkat ter wereld. Wie durfde het aan om haar te adopteren? Maar kijk, slechte reclame is ook reclame. Perdita heeft zowaar een warme thuis gevonden waar ze haar vervelende zelf zal kunnen zijn.

Het Mitchell County Animal Rescue had er een paar weken geleden geen doekjes om gewonden. In een doodeerlijke post op Facebook klonk het dat het om te grootste ‘rotkat’ ter wereld ging die een nieuw baasje zocht.

“Deze kat is nu eenmaal niet geschikt voor hartlijders, laat staan dat je ze zonder handschoenen zou aanpakken”, zo stond er te lezen. “We dachten dat ze ziek was. Maar ze is gewoon erg hufterig.”

De strategie om onomwonden te zeggen waar het op staat, bleek in het verleden succesvol, zo vertelde directrice Amber Lowery. En ook nu heeft deze tactiek haar vruchten afgeworpen. Want er bleken meerdere kandidaten open te staan voor het bijzondere karakter van deze kat.

Tijdens een ‘meet en greet’ kwamen Joe en Betty uit Monroe County als de meest geschikte baasjes uit de bus. En zo kwam het dat de kat zich mocht opmaken voor een verhuis naar haar nieuwe thuis bij een liefhebbend echtpaar. De medewerkers van het dierenasiel gaven schoorvoetend toe haar toch erg te zullen gaan missen.

Joe en Betty hebben ondertussen wel een belangrijke beslissing genomen: Perdita krijgt een nieuwe naam. Wie weet was nét die naam verantwoordelijk voor het ‘boosaardige’ gedrag van de kat. Zeg dus voortaan niet meer Perdita, maar wel Noel.

Wie graag haar avonturen wil blijven volgen, kan dat doen op deze kersverse Instagrampagina.

Het ga je goed Noel!