Slechte coronacijfers voor Parijs: sluiting dreigt voor bars en restaurants ADN

01 oktober 2020

22u16

Bron: Reuters, Belga 1 In de Franse hoofdstad Parijs dreigen door de gespannen coronasituatie bars en restaurants te moeten sluiten.

In de Franse hoofdstad en de buitenwijken is de situatie recent “snel verslechterd”, zei de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran donderdag. Wordt deze tendens bevestigd, zal er maandag een "maximale alarmtoestand" worden afgekondigd. Bars en restaurants zouden dan niet meer hun deuren mogen openen, ook die in voorsteden van de metropool. De autoriteiten hakken zondag de knoop door.

Grote kans

In de tweede stad van het land, Marseille, geldt die maatregel nu al, met veel protest tot gevolg. In Parijs moeten de cafés en restaurants nu nog om 22.00 uur dicht.



Véran acht de kans groot dat de overheid tot de drastische stap moet overgaan, aangezien de regio rond de hoofdstad nu alle drie criteria van de overheid heeft overschreden om in de hoogste alarmfase te belanden. Zo ging het aantal nieuwe gevallen de afgelopen 24 uur voorbij de grens van 250 gevallen per 100.000 inwoners. Bij bejaarden werd de grens van 100 gevallen per 100.000 overschreden. En zeker 30 procent van alle bedden op de lokale afdelingen intensieve zorgen worden ingenomen door coronapatiënten.

“Het wordt sneller erger in Parijs en omgeving”, sprak de minister op een persconferentie. “De situatie verslechtert en dit zorgt voor druk op ons gezondheidssysteem.” Véran beklemtoonde dat er landelijk gezien momenteel geen risico is dat ziekenhuizen overspoeld worden door een toestroom van coronapatiënten.

Bezorgd

De bewindsman kondigde ook andere beperkingen aan, zoals die voor familiefeestjes en andere sociale contacten. Hij uitte zich ook zeer verontrust over de verslechterende situatie in andere Franse steden, zoals Rijsel en Lyon. Ook over Grenoble, Saint-Etienne en Toulouse is er bezorgdheid. In ‘hotspot’ Marseille, alsook in Bordeaux en Nice, zouden er voorzichtige tekenen van verbetering zijn, nadat daar eerder strengere maatregelen werden ingevoerd.

Frankrijk rapporteerde donderdag in totaal bijna 14.000 nieuwe coronabesmettingen tijdens de afgelopen 24 uur, dicht bij de recordniveaus van vorige week. Het aantal besmettingen steeg concreet met 13.970 tot in totaal 577.505 gevallen, zei het ministerie van Volksgezondheid. Dat is meer dan de 12.845 die woensdag werden gemeld, maar onder het record van de 16.096 nieuwe gevallen vorige week donderdag. Het aantal sterfgevallen steeg met 63 tot 32.019, in lijn met de trend van afgelopen week.

