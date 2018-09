Slecht voorteken? Model voor nieuwe brug in Genua valt in stukken ADN

07 september 2018

19u21

Bron: Belga 2 In Genua is vandaag een project voor een nieuw viaduct voorgesteld, maar het schaalmodel vloog aan diggelen toen het kort na de persvoorstelling per ongeluk van een tafel werd geduwd.

De brug van de hand van de bekende Italiaanse architect Renzo Piano moet de Morandibrug vervangen die op 14 augustus instortte bij stormweer. De ramp kostte aan 43 mensen het leven.

De nieuwe snelwegbrug krijgt achttien pijlers in de vorm van de kiel van een schip, en 43 verlichtingspalen. Eén voor elk slachtoffer, zo deelde de regionale autoriteit van Genua mee. "Deze brug zal sober maar niet schriel zijn, veilig en gemakkelijk te onderhouden, zodat ze duizend jaar mee kan en de hele stad zal belichamen", zo werd Piano in de mededeling geciteerd.

Piano en lokale politici stelden hun plannen voor samen met de directie van het autowegbedrijf Autostrade per l'Italia en scheepsbouwer Fincantieri. Na de persconferentie viel een plastic maquette van de brug aan diggelen toen ze per ongeluk van een tafel geduwd werd door de CEO van Autostrade perl'Italia, Giovanni Castellucci. De burgemeester van Genua, Marco Bucci, lachte het voorval weg, zo was te zien in een video op de website Lettera43. "Laten we alstublieft zo niet beginnen", zei hij.