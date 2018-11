Slecht nieuws: wereldwijde economische groei kan volgens IMF forser afgenomen zijn dan verwacht AW

28 november 2018

16u40

Bron: Belga 0 De wereldwijde economische groei zou forser afgenomen kunnen zijn dan verwacht, door onder andere de handelsspanningen. Daarvoor heeft Christine Lagarde, topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vandaag gewaarschuwd in een blog.

Volgens Lagarde was de groei tijdens het derde kwartaal opvallend zwak in opkomende economieën zoals China, maar ook in de eurozone. In oktober verlaagde het IMF zijn groeiverwachting nog maar, voor dit en volgend jaar.

Lagarde waarschuwt er ook voor dat het uitblijven van een akkoord over de brexit het vertrouwen nog verder kan uithollen.