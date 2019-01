Slavernij in Nederlandse wietteelt neemt toe: “Als we Vietnamezen aantreffen, weten we dat het foute boel is” Suzanne Huibers

19 januari 2019

13u17

Bron: AD.nl 0 Voor het telen van wiet wordt in Nederland steeds vaker gebruik gemaakt van slaven. In toenemende mate ontdekt de politie bij het oprollen van een wietkwekerij mensen in het pand die niet eens weten waar ze zijn en daar onder dwang planten verzorgen en wiettoppen moeten knippen.

Dat stelt burgemeester Arend van Hout van de gemeente Westervoort (Gelderland), voorzitter van een Gelders samenwerkingsverband van gemeenten, politie, fiscus, Openbaar Ministerie en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) voor georganiseerde criminaliteit.

Harde cijfers om die constatering te onderbouwen, heeft de burgemeester niet. Wel zegt hij: “We treffen bij het oprollen van hennepkwekerijen steeds vaker mensen aan die nauwelijks Nederlands spreken en als slaaf worden gebruikt. Dat is echt schandalig.” Het gaat volgens hem opvallend vaak om Vietnamezen, zowel mannen en als vrouwen. Van Hout: “Als we die aantreffen in een hennepkwekerij, dan weten we dat het foute boel is.”

Hoge leningen

Verschillende politiekorpsen in Nederland spreken van een toename van het aantal Vietnamezen dat bij het ontruimen van een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Het gaat om illegale immigranten die hoge leningen hebben afgesloten om naar Europa te komen, vaak met Engeland als droombestemming. Om die lening af te kunnen lossen belanden zij in een wietkwekerij, ergens in een woning of loods in Nederland.



De vluchtelingen zijn de Nederlandse taal niet machtig, hebben vaak geen paspoort en zijn financieel afhankelijk van anderen. “Ze worden uitgebuit en als slaaf gebruikt”, herhaalt Van Hout. Hij roept burgers op mogelijke verdachte situaties te melden. De politie is voor een belangrijk deel afhankelijk van tips maar het probleem is dat er steeds minder tips binnenkomen. Zo bevestigen de cijfers van de in 2002 opgestarte ‘kliklijn’ Meld Misdaad Anoniem: landelijk werden er in 2015 nog 231 tips gegeven over mensenhandel, in 2017 waren dat er 146. Actuele cijfers verschijnen pas volgende maand, maar volgens Marc Janssen van Meld Misdaad zet die daling door.

Janssen schaart zich achter de oproep van de burgemeester. Ook hij hoopt dat burgers aan de bel trekken: “Je hoeft echt niet als privédetective op te treden. Maar meld het wel.” Verdachte situaties zijn bijvoorbeeld bedrijfspanden waar ineens Aziatische mensen in wonen. Of woonhuizen waar mensen ineens op rare tijdstippen af en aan lopen.

De burgemeester wil dat mensen weten hoe het er aan toe gaat in de hennepteelt. “Het gaat om bewustwording, zodat mensen bereid zijn om er melding van te maken als ze het vermoeden hebben dat er iets speelt in een woning in hun wijk.” In een eerdere campagne wees hij er al op hoe ondeugdelijk de elektrische installaties van zo'n kwekerij zijn, met brandgevaar als gevolg. “Je wilt niet dat je kind daarnaast slaapt.”

Concrete gevallen van slavernij in de wietteelt zijn er weinig. In 2012 werd bij het oprollen van kwekerijen in de Noord-Brabantse plaatsen Veghel en Luyksgestel (dat aan Lommel grenst) een 36-jarige Eindhovenaar opgepakt, die naar later bleek twee jaar was gebruikt als wietslaaf.