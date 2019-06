Slapend koppel gered van ratelslang Redactie

04 juni 2019

09u12

Bron: CNN 1

In Het Amerikaanse Tennessee ligt een koppel te slapen terwijl er een ratelslang vlak naast hen kruipt. De slang raakt zelfs even hun hoofd aan. Wanneer een politieagent toevallig passeert, maakt hij het koppel meteen wakker. Hij vraagt om rustig weg te wandelen, maar de man zet het op een lopen terwijl zijn vrouw nog niet goed begrijpt wat er aan het gebeuren is. Het koppel komt met de schrik vrij en wordt door de agent veilig en wel naar huis gebracht.