Slapeloze nacht voor de Zuid-Koreaanse president in aanloop naar top IB

12 juni 2018

06u35

Bron: Belga 0 De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft er naar eigen zeggen een slapeloze nacht opzitten door de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat melden verschillende media.

Voor het begin van een vergadering met zijn kabinetsmedewerkers zei Moon dat hij hoopt dat de top een succes wordt en dat er "een nieuw hoofdstuk" kan beginnen. "De top tussen Noord-Korea en de VS is net begonnen en ik denk dat de ogen van alle Zuid-Koreanen gericht zijn op Singapore", zei hij.

"Ik hoop, samen met alle burgers, oprecht dat er een nieuw tijdperk zal starten van volledige denuclearisatie, vrede en een nieuwe relatie tussen Noord-Korea, Zuid-Korea en de VS", zei hij volgens persagentschap Yonhap.

Remarkable shot of Moon Jae-in watching the Trump-Kim handshake live from the Blue House in Seoul. #TrumpKimSummit pic.twitter.com/KGIKzdgm4y Ankit Panda(@ nktpnd) link

De president beseft wel dat er nog een lange weg af te leggen is. "De diepgewortelde, vijandige relatie en de Noord-Koreaanse nucleaire kwestie kunnen niet opgelost worden met één ontmoeting tussen leiders", zei hij nog. "Zelfs nadat de twee leiders de dialoog opstarten, is er nood aan een lang proces dat één of twee jaar kan duren of zelfs langer om de problemen op te lossen."

Op termijn hoopt hij dat het proces dat dinsdag in gang gezet werd, zal leiden tot een officieel einde van de Koreaanse oorlog, die in 1953 enkel werd afgerond met een wapenstilstand. Er is nooit een vredesakkoord gesloten.

Drijvende kracht achter de doorbraak

Een regeringsbron verklaarde eerder al dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag naar Zuid-Korea trekt om persoonlijk uit te leggen wat de resultaten van de top zijn.

Moon wordt door velen gezien als de drijvende kracht achter de doorbraak in de diplomatie met Noord-Korea. Een eerste toenadering was er tijdens de Olympische Spelen, toen Noord- en Zuid-Korea voor het eerst onder één vlag deelnamen. De in 2016 verkozen president is steeds een voorvechter geweest van vreedzame betrekkingen met Pyongyang.