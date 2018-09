Slangentrainer van Moulin Rouge overleden na... slangenbeten Kees Graafland

21 september 2018

20u51

Bron: AD 6 Frankrijk is in de ban van het overlijden van een bekende slangentrainer. Enrico Horn werd vorige week dood aangetroffen in het huis waarin hij met zijn moeder woonde. De 46-jarige slangentrainer werkte voor de Moulin Rouge.

Het was zijn moeder die Horn vorige week vrijdag vond in de woonkamer van het kleine huis in een voorstad van Parijs. Het slachtoffer was dood en had verschillende bijtwonden in zijn hand.

Uit onderzoek is nu gebleken dat een van zijn slangen verantwoordelijk is voor zijn dood. Door de beten waren botten in Horns hand gebroken. Daarbij was hij hartpatiënt en slikte hij onder meer bloedverdunners. Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

Geschokt

De 46-jarige man begeleidde in de Moulin Rouge een slangenshow. Een danser voerde dan onder meer een choreografie uit, omringd door boa constrictors in een groot aquarium. Toen agenten vorige week opgeroepen werden, troffen ze naast vier boa constrictors ook katten en konijnen in de woning aan.

De Moulin Rouge reageerde geschokt na zijn dood. "Enrico werkte ongeveer zes jaar bij ons als slangentrainer. Hij trainde en begeleidde hen, een baan die hij met een andere coach deelde."