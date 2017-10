Slang stoort man bij zijn lunch, dus zet hij hem 'even' buiten IB

Mason Garland schrok niet terug en pakte de slang bij zijn staart vast en leidde hem naar het bosje aan de overkant. Toen Mason en Katrina Garland ergens in een tentje in Mackay in Queensland, Australië, aan het eten waren, werd hun rustige lunch plots ruw onderbroken: een slang glibberde plots het etablissement binnen en blokkeerde de deur.







De man, die geen officiële 'snake catcher' is - ja, slangenvanger is een beroep in Australië - aarzelde niet en greep het reptiel bij de staart vast en sleepte hem zo naar buiten, naar de overkant van de straat, waar een bosje was waar hij hem pas losliet. "Eerst dacht ik dat het een speelgoedslang was, ik liep er twee keer vlak langs", vertelt Mason Garland aan de lokale media. Terwijl de eigenaar van het restaurantje nog aan het overwegen was of hij de politie of een echte slangenvanger zou bellen, besloot Mason zelf het klusje maar even te klaren. "Op een gegeven moment dacht ik wel dat de slang zich om zou draaien en mij wilde bijten, maar gelukkig ging alles goed."

Met die dappere daad sloten Mason en Katrina hun korte bezoekje aan Queensland af, waar ze hun vader Scott hadden bezocht.