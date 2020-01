Slachtoffers van vliegtuigcrash krijgen gezicht: “Mijn vrouw had bij vertrek al slecht voorgevoel” Sven Van Malderen

10 januari 2020

00u11

Bron: Business Insider, CNN, Daily Mail 0 176 doden... De tol van de vliegtuigcrash in Teheran is loodzwaar. Stilaan krijgen al die slachtoffers nu ook een gezicht. Iran werd het zwaarst getroffen, maar er zaten ook veel Canadese studenten op het ramptoestel die via een tussenstop in Kiev (Oekraïne) naar hun thuisland wilden vliegen. Twee pasgetrouwde koppels, een stel dat door een ticketfout uit elkaar gerukt werd, ouders met hun kinderen,... Het noodlot spaarde niemand. Eén vrouw bleek zelfs al een slecht voorgevoel te hebben nog voor het vliegtuig opgestegen was.

Twintig minuten voor het vertrek had Sheyda Shadkhoo nog naar haar man in Toronto gebeld. Ze had er net een bezoek van drie weken aan haar moeder en zussen in Teheran opzitten, maar nu vroeg ze expliciet aan Hassan om haar gerust te stellen. “Tot mijn verbazing belde ze me nog”, vertelt de man. “Ze maakte zich zorgen over de spanningen die ontstaan waren met de Verenigde Staten na de dood van die Iraanse generaal. Ze wilde van mij horen dat er geen oorlog zou komen. Ik antwoordde dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, er zou niets gebeuren.”

Op Instagram had Sheyda ook nog een selfie geplaatst, in de bijhorende tekst omschreef ze haar angst voor wat komen zou. “Ze moet een voorgevoel gehad hebben. Kijk naar de uitdrukking in haar gezicht”, zegt Hassan nu.

Met trillende stem las hij voor de camera van CNN haar laatste boodschap voor. “Ik vertrek nu. Maar wat ik hier achterlaat, maakt me bezorgd. Ik ben bang voor wat de mensen hier nog te wachten staat.”

“We zijn tien jaar getrouwd geweest, ik leefde voor haar”, snikte Hassan. “Ze was een engel. Ik wou nu vooral dat ik ook niet meer bestond.”

Mohsen Ahmadipour mocht vanwege een ongeldig ticket het vliegtuig niet op, zijn vrouw Rouja Azadian stapte wel in het toestel. Een paar dagen eerder bleek hij per ongeluk een deel van zijn vlucht geannuleerd te hebben. Hij zwaaide haar uit bij de douane en zou een ander toestel nemen. Door de speakers van de luchthaven hoorde hij echter plots het vreselijke nieuws. Het stel, dat in 2014 getrouwd was, was in Iran voor een familiebezoek.

Saeed Tahmasebi studeerde aan de Imperial College, een topuniversiteit in Londen. Hij was samen met zijn vrouw op de terugweg. “Saeed was een briljante ingenieursstudent, we zullen nog lang deugd hebben van zijn bijdragen. Zijn verhaal bewijst het doorzettingsvermogen dat Iraanse studenten moeten hebben om te slagen in het buitenland”, liet directeur Shirin Hakim optekenen.

Voor de familie van Delaram Dadashnejad komt de klap extra hard aan. Zij had normaal gezien op 17 december al moeten terugvliegen naar Vancouver, maar die vlucht miste ze. Door problemen met haar studentenvisum moest ze nadien nog een hele tijd in het land blijven.

“Op FaceTime toonde ze mij een armband die ze voor mijn vrouw zou kopen. Zij was haar beste vriendin”, treurt Sia Ahmadi. “Ik kon het niet geloven toen ik het nieuws hoorde. Zo’n populaire meid. Pas deze ochtend is het echt tot me doorgedrongen.”

Ardalan Ebnoddin Hamidi, zijn echtgenote Niloofar Razzaghi en hun tienerzoon Kamyar hadden genoten van twee weken vakantie in Iran. Nu wilden ze terugkeren naar hun thuisbasis Port Coquitlam.

Ayeshe Pourghader baatte een Perzische bakkerij uit in Vancouver, haar dochter Fatemah Pazavand hielp soms mee. “Ze keken er naar uit om Canadese staatsburgers te worden”, weet hun buurman Arash Azrahimi. “Ze vroegen regelmatig of ze mijn computer even mochten gebruiken om te zien hoe het met hun immigratiedossier zat. Ze kwamen naar Canada voor een beter leven en dan gebeurt dit.”

Arash Pourzarabi en Pouneh Gourji studeerden computerwetenschappen aan de universiteit van Alberta in Edmonton. Ze waren naar Iran gegaan om te trouwen. Vier van hun gasten kwamen ook om.

Ook Siavash Ghafouri-Azar en Sara Mamani hadden elkaar nog maar net het jawoord gegeven. Volgens hun LinkedIn-profiel werkte zij als ingenieur bij Bombardier en hij als computerspecialist bij Pratt and Whitney.

Mohammad Hossein en Zeynab Asadilari waren broer en zus van Canadees-Iraanse origine. “Zij hield van reizen en de wereld verkennen”, vertelden twee goede vriendinnen. “We weten absoluut niet hoe we ons moeten gedragen. Twee dagen geleden zaten we nog te sms’en en was ze actief op sociale media, nu is ze er plots niet meer.”

De universiteit van Guelph verloor twee studenten: Ghanimat Azhdari (aardrijkskunde) en Milad Ghasemi (marketing). De partner van Azhdari, Hamed Alibeiki, kwam ook om.

Hamed Esmaeilion verloor zijn vrouw en dochter in de vliegtuigcrash. “Het is absoluut niet eerlijk wat er gebeurd is. Ik heb naar haar school moeten bellen om te zeggen dat ze nooit meer zal terugkeren”, laat hij optekenen.

Tot slot stierf een heel gezin uit Edmonton. Pedram Mousavi (47) en zijn echtgenote Mojan Deneshmand (43) werkten allebei aan de universiteit van Alberta, ook hun dochters Daria (14) en Darina (10) overleefden de tragedie niet. “Ik ging vaak met Mousavi fitnessen”, aldus zijn vriend Paseyan. “Ik weet niet of ze nog familieleden hebben. Vreselijk is dit.”

In totaal stierven 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten. Nu deze beelden opgedoken zijn, heeft het er alle schijn van dat het vliegtuig wel degelijk geraakt werd door een Iraanse raket. Mogelijk gebeurde dat per ongeluk.