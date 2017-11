Slachtoffers van verkrachting India nog steeds onderworpen aan 'vingertest' TK

Bron: Reuters 0 EPA Het is intussen bijna vijf jaar geleden dat een 23-jarige Indische vrouw het slachtoffer werd van een brutale groepsverkrachting op de bus en overleed aan haar verwondingen. Ondanks het massale internationale protest is er echter nog maar weinig veranderd. Volgens een studie van Human Rights Watch worden vrouwen nog al te vaak vernederd als ze aangifte doen.

Sinds het zware misdrijf in 2012 heeft de Indiase overheid verschillende nieuwe regels ingevoerd voor verkrachtingszaken. Het gaat daarbij onder meer om het verbieden van de 'test met twee vingers', waarbij een dokter twee vingers inbrengt in de vagina van een slachtoffer om te bepalen of het meisje seksueel actief was of niet. De praktijk werd verboden, maar tijdens het onderzoek kon Human Rights Watch (HRW) vaststellen dat het nog steeds uitgevoerd wordt.

"In sommige staten hebben de politie en het medische systeem de nieuwe richtlijnen van de overheid niet geïmplementeerd", klink het. "De intentie is er wel om slachtoffers te helpen, maar die plannen bereiken duidelijk niet het hele systeem." De overheid van India wil het rapport volledig bekijken alvorens te reageren.

35.000 verkrachtingen

India heeft een van de hoogste verkrachtingscijfers ter wereld. Veel vrouwen durven de misdrijven niet aan te geven, en als ze dat wel doen worden ze vaak vernederd en geïntimideerd tot ze de aanklacht laten vallen. Als ze toch doorzetten, krijgen ze te maken met een trage rechtsgang. Veel daders gaan vrijuit.

Sinds de gruwelijke verkrachting in 2012 steeg het aantal aangiftes op drie jaar tijd wel met 40 procent. In 2015 stapten maar liefst 35.000 vrouwen naar de politie, en er volgden 7.000 veroordelingen. Volgens HRW is dat een stap in de goede richting, maar zijn andere diensten, zoals toegang tot rechtsbijstand en mentale hulp, nog zo goed als onbestaande.