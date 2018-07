Slachtoffers van tweede zenuwgifaanval werden niet geviseerd RPM

05 juli 2018

13u33

De twee personen die met het zenuwgif novitsjok werden vergiftigd in de Engelse gemeente Amesbury zouden niet geviseerd zijn. Dat maakte de Britse staatssecretaris voor Veiligheid Ben Wallace donderdag bekend. Intussen heeft ook het Kremlin gereageerd. Woordvoerder Dmitri Peskov zei dat hij "zeer bezorgd" is, maar geen informatie heeft.

De slachtoffers zijn volgens de Britse politie een 45-jarige man en 44-jarige vrouw uit de regio. De vrouw was eerst in elkaar gezakt, later moesten de hulpdiensten ook de man naar het ziekenhuis brengen. Beiden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze kwamen in aanraking met hetzelfde gif waarmee ook de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in maart vergiftigd werden. Dat gebeurde in Salisbury, dat naast Amesbury ligt.

"Het huidige vermoeden is dat ze het slachtoffer werden van of de gevolgen van de eerste aanval, of iets anders, maar dat ze niet rechtstreeks geviseerd werden", aldus Wallace, die ook herhaalde dat Londen meent dat Rusland achter de aanval op de Skripals zat.

Hij riep de Russen op informatie over de vergiftiging te geven. "De Russische staat zou dit kwaad kunnen corrigeren", vertelt Wallace aan BBC Radio 4. "Ze zouden ons kunnen zeggen wat er gebeurd is... Zij zijn het die alles kunnen ophelderen om mensen veilig te houden."

De Britse Volksgezondheidsdienst waarschuwt intussen dat iedereen die een van de vijf sites in Salisbury of Amesbury bezocht heeft voorzorgen moet nemen, zoals kleren wassen en andere voorwerpen die besmet kunnen zijn, schoonmaken.

Reactie Kremlin

Het Kremlin meldt dat het niet over informatie beschikt over een nieuwe vergiftiging met novitsjok in het zuiden van Engeland, vier maanden nadat de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter met datzelfde gif vergiftigd werden.

"We weten niets over de substantie die gebruikt is of de manier waarop die gebruikt is", aldus Peskov donderdag. Hij zegt "zeer bezorgd" te zijn over "het herhaaldelijk gebruik van zulke substanties in Europa".

Nog volgens Peskov heeft Londen nooit samen met Rusland een onderzoek willen voeren over het gebruik van het gif op Skripal. De woordvoerder beschuldigde Londen ervan "geen enkele interesse" te hebben in zo'n onderzoek.

Eerdere aanval

Het zenuwgif novitsjok werd in de vroegere Sovjet-Unie geproduceerd. De aanslag eerder dit jaar op Skripal en zijn dochter veroorzaakte een diepe internationale crisis. Verschillende landen, ook België, wezen daarop Russische diplomaten uit. Moskou reageerde met gelijkaardige maatregelen. De Skripals verblijven op dit moment op een onbekende locatie.