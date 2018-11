Slachtoffers van seksueel geweld in Frankrijk kunnen incident anoniem online melden kv

27 november 2018

18u28

Bron: Belga 0 In Frankrijk kunnen slachtoffers van seksueel geweld of intimidatie op een onlineportaal anoniem een incident melden. Onder het motto "#NeRienLaisserPasser" is ook een bijhorende website gelanceerd.

De regering doet er alles aan om slachtoffers een stem te geven, zeiden de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner en de staatssecretaris voor Gelijke Kansen Marlène Schiappa vandaag bij de voorstelling van het portaal.

Via de website kunnen slachtoffers of getuigen van een misdrijf contact opnemen met de politie en via een chatsysteem het incident bespreken of hulp zoeken. Ze worden niet verplicht hun naam op te geven om met de politie te kunnen praten, maar moeten enkel de postcode doorgeven van de locatie waar het incident heeft plaatsgevonden. Het portaal is dag en nacht beschikbaar en de politie werkt met psychologen en experten samen.



De Franse regering zet zich al langer in om seksueel geweld harder aan te pakken. Schiappa kondigde onlangs aan dat agenten binnenkort ook op straat boetes kunnen uitdelen voor seksuele intimidatie.