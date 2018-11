Slachtoffers van de bosbranden in Californië kamperen al een week op parking supermarkt Redactie

20 november 2018

15u33 3

De Amerikaanse staat Californië werd twee weken geleden geteisterd door hevige bosbranden. Het waren de dodelijkste bosbranden ooit in de staat. Duizenden mensen moesten hun huizen verlaten. De schade was groot en heel wat mensen kunnen (nog) niet terug naarhuis. Daarom kamperen zo’n honderdtal mensen al een week op de parking van supermarktketen Walmart in Chico.