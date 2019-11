Slachtoffers steekpartij Den Haag zijn minderjarig, dader nog op de vlucht KV

29 november 2019

20u49

Bron: AD.nl, ANP 214 In de Grote Marktstraat in Den Haag, ter hoogte van Hudson's Bay, heeft vanavond een steekpartij plaatsgevonden. Er zijn meerdere ambulances opgeroepen naar het warenhuis. Er vielen drie gewonden, allen minderjarigen, deelt de politie mee. De dader is nog op de vlucht .

Wat er precies heeft plaatsgevonden bij het warenhuis is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van warenhuis Hudson’s Bay vond de steekpartij plaats voor de winkel, niet in de winkel. “Er zijn geen personeelsleden van ons bij betrokken.”

De drie slachtoffers zijn allemaal minderjarigen. Hun familie werd gecontacteerd, aldus de politie. Ze mochten ondertussen allen het ziekenhuis verlaten.



Er is veel politie aanwezig in de Haagse binnenstad. Ook cirkelt een politiehelikopter boven het centrum. De politie is bezig met een zoektocht naar de verdachte en roept getuigen op zich te melden. Een eerder verspreid signalement van de dader trekt de politie in. “We houden op dit moment met alle scenario’s rekening”, zegt een woordvoerster.

Omdat het Black Friday is zijn er veel mensen in de straat aanwezig. Zij worden gevraagd op afstand te blijven van de winkel. Veiligheidsdiensten hebben een groot gedeelte van het winkelgebied afgezet om onderzoek te doen. Naast de Hudson’s Bay is er ook een afzetlint voor kledingwinkel Guess gezet.

De gemeente Den Haag reageert geschokt op de gebeurtenis. “Ik ben geschrokken van het nieuws dat er vanavond een steekpartij heeft plaatsgevonden waarbij kinderen het slachtoffer zijn geworden”, aldus burgemeester Boudewijn Revis. “Op een avond dat veel mensen inkopen doen in één van onze drukste winkelstraten, gebeurt zoiets verschrikkelijks.” Hij wenst de slachtoffers veel sterkte toe.