Slachtoffers steekpartij Den Haag zijn jongen (13) en meisjes (15), ze kenden elkaar niet

30 november 2019

De verdachte die gisteravond drie tieners neerstak in de drukke Grote Marktstraat in Den Haag is nog niet gepakt, zo heeft de Nederlandse politie bevestigd. De drie tieners, een jongen van 13 en twee meisjes van 15, mochten gisteravond nadat ze in het ziekenhuis waren behandeld wel weer naar huis. De jongeren kenden elkaar niet.