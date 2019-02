Slachtoffers misbruik Katholieke kerk stellen zelf hervormingsplan op na teleurstellende Vaticaantop jv

25 februari 2019

20u07

Bron: dpa 0 De internationale slachtofferorganisatie Ending Clergy Abuse (ECA) heeft een 21-punten tellend hervormingsplan opgesteld voor de Katholieke Kerk. De organisatie zegt teleurgesteld te zijn met de uitkomst van de Vaticaantop over seksueel misbruik.

Volgens Timothy Law, voorzitter van ECA, heeft paus Franciscus gefaald in zijn belofte om "aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en transparantie" te bieden. "Daar hebben we niets van gekregen. Dat is wat we allemaal verdienen, niet alleen de slachtoffers maar alle mensen van de hele wereld", zei hij in Rome aan journalisten. Tot zondag werd er in het Vaticaan een top gehouden over seksueel misbruik in de Kerk.

ECA introduceert nu een 'strijdplan' tegen seksueel misbruik van kinderen met 21 punten. Aan het begin van de top vorige week presenteerde de paus al een hervormingsplan, maar daarmee is het ECA niet tevreden.

Het nieuwe plan eist dat de priesters en bisschoppen die hun misbruik proberen te verdoezelen, "definitief uit het priesterschap worden gezet".

Daarnaast roept ECA op tot een "wereldwijd register" van seksueel misbruik in de Kerk. Ook wil het dat de Kerk schadevergoedingen betaalt aan slachtoffers en vergoedingen betaalt voor "onbeperkte therapie en klinische zorg, indien nodig". Het plan eist ook dat paus Franciscus "transparant" is over zijn eigen mogelijke betrokkenheid bij doofpotzaken in zijn geboorteland Argentinië en relevante documenten daarover publiek maakt.

Verschillende zaken worden vermeld, waaronder een zaak met bisschop Gustavo Zanchetta. Die kreeg in december 2017 een functie in het Vaticaan, vier maanden na zijn ontslag bij het Argentijnse bisdom Oran. In de afgelopen weken is gebleken dat er naar Zanchetta een intern onderzoek is gestart voor seksueel misbruik. Het Vaticaan ontkent dat de paus hiervan op de hoogte was toen hij de bisschop in dienst nam.