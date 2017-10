Slachtoffers Las Vegas staan voor zware medische kosten Joeri Vlemings

18u51

Bron: Newsweek, news.com.au 0 rv Jonathan Smith (30) is een van de helden van de schietpartij in Las Vegas. Hij bracht een dertigtal medeconcertgangers in veiligheid en kreeg zelf een kogel in de hals. Daardoor komt hij ook financieel in erg woelig water terecht. Net als de honderden andere slachtoffers, die de dolle schutter raakte. In totaal kunnen de kosten oplopen tot zo'n 600 miljoen dollar, volgens een expert.

Die kosten omvatten, aldus Ted Miller van het Pacific Institute for Research and Evaluation, doktersrekeningen, psychische en fysieke therapie, inkomensverlies, kosten voor de werkgever, ambulancediensten, politiewerk en levenskwaliteit. "Meer dan onthutsend", noemt Miller het bedrag, dat overigens heel moeilijk te berekenen is omdat de dodentol nog kan stijgen en je niet kan inschatten hoelang de vele slachtoffers verzorging zullen nodig hebben. Massamoordenaar Stephen Paddock schoot 59 mensen dood, inclusief zichzelf, en verwondde minstens 527 anderen. Het is de dodelijkste schietpartij in de recente geschiedenis van de VS.

Op de spoedafdelingen leek het bloed zondagavond maar te blijven stromen. De semiautomatische vuurwapens van Paddock richtten vreselijke - en volgens chirurgen en verplegers "ongewone" - letsels aan. Het werd die nacht bandwerk voor de behandelende artsen om zoveel mogelijk gewonden te helpen. "Geen idee met wie ik bezig was", getuigt chirurg Jay Coates. "We probeerden alleen maar de mensen in leven te houden. Alle bedden waren bezet."

Jonge papa van drie kinderen

De medische kosten kunnen slachtoffers in financiële problemen brengen. Zoals "held" Jonathan Smith. Zijn schoonzus, Tiffany Jones, zette een Go Fund Me-pagina op omdat de jonge vader van drie kinderen zijn gezin onmogelijk nog kan onderhouden door zijn verwondingen. Niet alleen is hij voorlopig werkonbekwaam maar wachten hem ook nog eens zware rekeningen voor zijn verzorging. Daarvan zal hij een groot deel zelf moeten dragen.

Volgens cijfers gepubliceerd op de website van Health Affairs kostten patiënten die tussen 2006 en 2014 slachtoffer waren van vuurwapens tussen de 4.480 euro voor een bezoek aan de spoedafdeling en zo'n 81.775 euro als ze ook moesten worden opgenomen. Jaarlijks gaat het over maar liefst 2,4 miljard euro.



In Las Vegas werd tot nog toe ongeveer 8,5 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers.